Диетолог Гинзбург: гречка и овсянка снижают вероятность возникновения онкологии

О простых продуктах, добавление которых в рацион поможет избежать развития онкологии, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист перечислил продукты, которые снимают внутриклеточное воспаление, противодействуют раку и препятствуют мутации генов в клетке.

Среди них морская рыба, например, лосось и скумбрия. Лучшими крупами доктор назвал гречку и овсянку.

По словам собеседника издания, также полезны цельнозерновой хлеб, ягоды и овощи, кисломолочные продукты. Из бобовых снижают риск болезни фасоль, соя и горошек.

Эти продукты замедляют даже рост опухоли, они защищают от метастаз, а при прогрессирующей онкологии повышают вероятность благоприятного исхода, заключил врач.

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