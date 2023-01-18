Доктор Мясников: резкий отказ от кофе может привести к головням болям

В небольших количествах кофе благотворно влияет на организм, но резкий отказ от напитка может привести к мигренозному синдрому. Об этом рассказал врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале.

Доктор объяснил, что кофеином давно лечили головные боли, но у этого эффекта напитка есть и подвох. Например, если человек часто принимает таблетки "от головы", после их отмены резко нарастает боль.

То же самое происходит с кофе. Если прекратить его пить, может наступить мигренозный синдром, заметил специалист.

Сам по себе кофе в малых дозах не вреден. Он уменьшает риск развития диабета, аритмии, артрита, болезни Паркинсона и онкологии. Для гипертоников в низких дозах кофе безопасен, он положительно влияет на печень и помогает от запора, заключил Мясников.

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