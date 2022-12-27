Любители кофе живут дольше

Считается, что кофе вредит сердечно-сосудистой системе, и врачи часто советуют пожилым людям отказаться от этого напитка. Однако, недавно в "Европейском журнале профилактической кардиологии" были опубликованы данные нового исследования международной группы учёных, согласно которому кофе не только не влияет отрицательно на сердце и сосуды, но ещё и способствует увеличению продолжительности жизни!

Многолетнее исследование

Исследователи использовали данные, полученные из Биобанка Великобритании. Они проанализировали анкеты 449 563 человек. Их средний возраст составлял 58 лет, из них 55,3% женщин и 44,7% мужчин.

Исследование началось 12,5 лет назад. На момент заполнения анкет никто из их авторов не страдал сердечными заболеваниями. Им задали подробные вопросы касательно потребления кофе.

Оказалось, что

198 062 (44,1%) предпочитали растворимый напиток,

82 575 (18,4%) — молотый,

68 416 (15,2%) пили кофе без кофеина.

Также участников опроса разделили на пять групп, в зависимости от количества потребляемого в день кофе:

тех, кто выпивал ежедневно менее одной чашки,

одну чашку,

две-три чашки,

четыре-пять,

более пяти чашек.

При этом, их результаты сравнивали с результатами контрольной группы, состоявшей из 100 510 (22,4%) участников, которые не пили кофе вообще.

Кофеин снижает риски?

За прошедшие годы 27 809 (6,2%) участников скончались от разных причин. При этом, отмечается, что среди тех, кто в принципе пил кофе, смертность была ниже. Меньше всего летальных исходов было зафиксировано среди тех, кто выпивал в день по две-три чашки кофе в любом виде. Учёные пришли к выводу, что

молотый кофе снижает риск смерти на 24%,

напиток без кофеина — на 14%,

растворимый кофе — на 11%.

Но самое любопытное — сердечно-сосудистые болезни развились за это время лишь у 43 173 (9,6%). Аритмия была обнаружена у 30 100 (6,7%) участников. Реже всего она наблюдалась у тех, кто употреблял в день четыре-пять чашек молотого кофе или две-три чашки растворимого (риск был ниже соответственно на 17 и 12%).

Более детальный анализ показал, что, опять же, меньше всего страдали сердечно-сосудистыми недугами те, кто ежедневно выпивал по две-три чашки кофе. Молотый кофе снижал риск умереть от болезней сердца на 20%, растворимый — на 9%, зато кофе без кофеина — всего на 6%. А ведь предполагается, что декофеинизированные напитки как раз должны помочь избежать проблем с сердечно-сосудистой системой!

Кому лучше отказаться от кофе?

"Кофеин является наиболее известным соединением в кофе, — комментирует руководитель проекта, профессор Питер Кистлер из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Австралии. — Но напиток содержит более 100 биологически активных веществ. Вполне вероятно, что они были ответственны за положительную взаимосвязь, наблюдаемую между употреблением кофе, сердечно-сосудистыми заболеваниями и продолжительностью жизни. Наши результаты показывают, что не следует препятствовать употреблению в умеренных количествах любого кофе, им можно наслаждаться как привычкой, полезной для сердца".

Несмотря на такие оптимистичные данные, есть некоторое количество людей, у которых кофе вызывает неприятные симптомы:

нервное возбуждение,

сильное сердцебиение,

головную боль,

может оказаться, что повысилось давление.

Что ж, всё индивидуально, разводят руками эксперты. В таком случае, вам действительно лучше отказаться от тонизирующего напитка. Но если после чашки кофе ничего страшного с вами не происходит, то беспокоиться не стоит.

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Автор Ирина Шлионская Ирина Шлионская — автор Правды.Ру Куратор Бучина Екатерина Ведущий специалист. Занимается диагностикой, профилактикой и лечением ишемической болезни сердца, приобретенных пороков сердца, опухолей сердца, аритмий, артериальной гипертензии, кардиомиопатий. Является автором научных работ, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Куратор Горбунова София Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы. Сфера профессиональных интересов - от семейной психологии до классической гомеопатии. С легкостью находит подход к пациенту любого возраста. Куратор Бутина Екатерина Ведущий специалист. Проводит лечение следующих заболеваний: ишемическая (коронарная) болезнь сердца, порок сердца (врожденный и приобретенный), гипертонический криз, состояния после перенесенного инфаркта миокарда.

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