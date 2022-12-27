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Ирина Шлионская

Любители кофе живут дольше

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Считается, что кофе вредит сердечно-сосудистой системе, и врачи часто советуют пожилым людям отказаться от этого напитка. Однако, недавно в "Европейском журнале профилактической кардиологии" были опубликованы данные нового исследования международной группы учёных, согласно которому кофе не только не влияет отрицательно на сердце и сосуды, но ещё и способствует увеличению продолжительности жизни!

Любители кофе живут дольше

Многолетнее исследование

Исследователи использовали данные, полученные из Биобанка Великобритании. Они проанализировали анкеты 449 563 человек. Их средний возраст составлял 58 лет, из них 55,3% женщин и 44,7% мужчин.

Исследование началось 12,5 лет назад. На момент заполнения анкет никто из их авторов не страдал сердечными заболеваниями. Им задали подробные вопросы касательно потребления кофе.

Оказалось, что

  • 198 062 (44,1%) предпочитали растворимый напиток,
  • 82 575 (18,4%) — молотый,
  • 68 416 (15,2%) пили кофе без кофеина.

Также участников опроса разделили на пять групп, в зависимости от количества потребляемого в день кофе:

  • тех, кто выпивал ежедневно менее одной чашки,
  • одну чашку,
  • две-три чашки,
  • четыре-пять,
  • более пяти чашек.

При этом, их результаты сравнивали с результатами контрольной группы, состоявшей из 100 510 (22,4%) участников, которые не пили кофе вообще.

Кофеин снижает риски?

За прошедшие годы 27 809 (6,2%) участников скончались от разных причин. При этом, отмечается, что среди тех, кто в принципе пил кофе, смертность была ниже. Меньше всего летальных исходов было зафиксировано среди тех, кто выпивал в день по две-три чашки кофе в любом виде. Учёные пришли к выводу, что

  • молотый кофе снижает риск смерти на 24%,
  • напиток без кофеина — на 14%,
  • растворимый кофе — на 11%.

Но самое любопытное — сердечно-сосудистые болезни развились за это время лишь у 43 173 (9,6%). Аритмия была обнаружена у 30 100 (6,7%) участников. Реже всего она наблюдалась у тех, кто употреблял в день четыре-пять чашек молотого кофе или две-три чашки растворимого (риск был ниже соответственно на 17 и 12%).

Более детальный анализ показал, что, опять же, меньше всего страдали сердечно-сосудистыми недугами те, кто ежедневно выпивал по две-три чашки кофе. Молотый кофе снижал риск умереть от болезней сердца на 20%, растворимый — на 9%, зато кофе без кофеина — всего на 6%. А ведь предполагается, что декофеинизированные напитки как раз должны помочь избежать проблем с сердечно-сосудистой системой!

Кому лучше отказаться от кофе?

"Кофеин является наиболее известным соединением в кофе, — комментирует руководитель проекта, профессор Питер Кистлер из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Австралии. — Но напиток содержит более 100 биологически активных веществ. Вполне вероятно, что они были ответственны за положительную взаимосвязь, наблюдаемую между употреблением кофе, сердечно-сосудистыми заболеваниями и продолжительностью жизни. Наши результаты показывают, что не следует препятствовать употреблению в умеренных количествах любого кофе, им можно наслаждаться как привычкой, полезной для сердца".

Несмотря на такие оптимистичные данные, есть некоторое количество людей, у которых кофе вызывает неприятные симптомы:

  • нервное возбуждение,
  • сильное сердцебиение,
  • головную боль,
  • может оказаться, что повысилось давление.

Что ж, всё индивидуально, разводят руками эксперты. В таком случае, вам действительно лучше отказаться от тонизирующего напитка. Но если после чашки кофе ничего страшного с вами не происходит, то беспокоиться не стоит.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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Ведущий специалист. Занимается диагностикой, профилактикой и лечением ишемической болезни сердца, приобретенных пороков сердца, опухолей сердца, аритмий, артериальной гипертензии, кардиомиопатий. Является автором научных работ, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
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