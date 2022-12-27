Считается, что кофе вредит сердечно-сосудистой системе, и врачи часто советуют пожилым людям отказаться от этого напитка. Однако, недавно в "Европейском журнале профилактической кардиологии" были опубликованы данные нового исследования международной группы учёных, согласно которому кофе не только не влияет отрицательно на сердце и сосуды, но ещё и способствует увеличению продолжительности жизни!
Исследователи использовали данные, полученные из Биобанка Великобритании. Они проанализировали анкеты 449 563 человек. Их средний возраст составлял 58 лет, из них 55,3% женщин и 44,7% мужчин.
Исследование началось 12,5 лет назад. На момент заполнения анкет никто из их авторов не страдал сердечными заболеваниями. Им задали подробные вопросы касательно потребления кофе.
Оказалось, что
Также участников опроса разделили на пять групп, в зависимости от количества потребляемого в день кофе:
При этом, их результаты сравнивали с результатами контрольной группы, состоявшей из 100 510 (22,4%) участников, которые не пили кофе вообще.
За прошедшие годы 27 809 (6,2%) участников скончались от разных причин. При этом, отмечается, что среди тех, кто в принципе пил кофе, смертность была ниже. Меньше всего летальных исходов было зафиксировано среди тех, кто выпивал в день по две-три чашки кофе в любом виде. Учёные пришли к выводу, что
Но самое любопытное — сердечно-сосудистые болезни развились за это время лишь у 43 173 (9,6%). Аритмия была обнаружена у 30 100 (6,7%) участников. Реже всего она наблюдалась у тех, кто употреблял в день четыре-пять чашек молотого кофе или две-три чашки растворимого (риск был ниже соответственно на 17 и 12%).
Более детальный анализ показал, что, опять же, меньше всего страдали сердечно-сосудистыми недугами те, кто ежедневно выпивал по две-три чашки кофе. Молотый кофе снижал риск умереть от болезней сердца на 20%, растворимый — на 9%, зато кофе без кофеина — всего на 6%. А ведь предполагается, что декофеинизированные напитки как раз должны помочь избежать проблем с сердечно-сосудистой системой!
"Кофеин является наиболее известным соединением в кофе, — комментирует руководитель проекта, профессор Питер Кистлер из Научно-исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Австралии. — Но напиток содержит более 100 биологически активных веществ. Вполне вероятно, что они были ответственны за положительную взаимосвязь, наблюдаемую между употреблением кофе, сердечно-сосудистыми заболеваниями и продолжительностью жизни. Наши результаты показывают, что не следует препятствовать употреблению в умеренных количествах любого кофе, им можно наслаждаться как привычкой, полезной для сердца".
Несмотря на такие оптимистичные данные, есть некоторое количество людей, у которых кофе вызывает неприятные симптомы:
Что ж, всё индивидуально, разводят руками эксперты. В таком случае, вам действительно лучше отказаться от тонизирующего напитка. Но если после чашки кофе ничего страшного с вами не происходит, то беспокоиться не стоит.
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