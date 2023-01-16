Мясников заявил, что соль повышает риск развития рака желудка

Чрезмерное употребление соли может вызывать рак желудка и спровоцировать гипертонию. Для людей с нормальным давлением соль также смертельно опасна, заявил врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

Специалист объяснил в своём Telegram-канале, что в 2007 году соль признали канцерогеном. При этом один житель России в среднем съедает 12 граммов соли в день вместо шести разрешённых, заметил врач.

А для людей старше 51 года, страдающих заболеваниями почек, сердца и сосудов нормой будет 1,5 грамма, считает Мясников.

По его словам, больше всего хлорида натрия в колбасах, супах, хлебе, консервах, томатном соке и выпечке.

Бросить вызов пищевой промышленности не получится, но можно убрать солонку, употреблять полкилограмма овощей и фруктов в день и не перекусывать фастфудом, дал совет доктор.

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