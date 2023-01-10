Терапевт: нормализовать уровень холестерина поможет физическая активность

Действенные способы снижения холестерина в крови раскрыл врач-терапевт Александр Чумиков.

Специалист объяснил в интервью "Кубанским новостям", что холестерин увеличивает вязкость крови. От этого образуются тромбы и сгустки, которые нарушают кровообращение.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо поддерживать уровень холестерина в пределах нормы, заметил доктор.

Нормализовать его поможет физическая активность, добавил он. Это может быть бег, танцы или прогулки.

Правильное питание, отказ от курения и спиртного, контроль за весом и эмоциями также благоприятно скажутся на уровне холестерина, заключил врач.

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