Нутрициолог: алкоголь негативно влияет на фигуру из-за выскоой калорийности

Алкогольные напитки могут стать причиной набора лишнего веса. Об этом рассказала нутрициолог Марина Калюжная в интервью "СЭ".

По словам специалиста, алкоголь негативно влияет на фигуру из-за своей калорийности. Так, в одном градусе содержится 7 ккал на 100 граммов, а калорийность сухого белого вина достигает 70 ккал на 100 мл.

Ещё одной причиной лишних килограммов является сахар. Например, в полусладком вине его содержится от 18 до 45 граммов на литр, что ещё больше увеличивает энергетическую ценность.

Опасность алкоголя в том, что он блокирует усвоение калорий из пищи и вызывает больший аппетит, что приводит к перееданию, заключила врач.

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