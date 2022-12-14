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Онищенко заявил, что нужно запретить детское шампанское и сигареты

Общество

В новогодние праздники сформировалась традиция давать детям так называемое детское шампанское. О том, почему не стоит этого делать, рассказал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист заметил, что детское шампанское специально придумали, чтобы убрать грань между детьми и взрослыми.

Производители алкоголя поддерживают этот напиток, чтобы приучить детей к выпивке в будущем и получать от этого прибыль, поэтому его нужно запрещать, высказал своё мнение эксперт.

С таким же успехом можно давать детям "детские" сигареты, чтобы настроить их на курение, когда они станут взрослыми, заключил доктор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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