Тренер Рассадина заявила, что баня поможет избежать отёков

В новогодние каникулы многие расслабляются и обещают взяться за приведение себя в форму. Однако такая тактика может быть ошибочной. Можно потерять выносливость, столкнуться со слабостью мышц, испытать упадок энергии. Не исключается, что эти факторы отразятся на внешнем виде. Об этом рассказала тренер Наталья Рассадина в беседе с Общественной службой новостей.

"В теле может возникнуть отёк, небольшой целлюлит, своего рода одутловатость, а мышцы станут более расслабленными", — предупредила она.

Это возникает из-за "разгружения" после интенсивного потребления еды. При пропуске дней физических занятий нужно компенсировать их дополнительными тренировками.

Важно не забывать про активный отдых, а также посещать баню, бассейн, которые важны для психологической разрядки.

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