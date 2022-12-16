Если хочется иметь здоровое и красивое тело, повысить свою выносливость и сжечь лишние калории, получать заряд бодрости время от времени, но совсем нет желания заморачиваться и ходить в тренажерный зал, посещать различные секции — можете попробовать познакомиться с таким простым и хорошо знакомым нам с детства спортивным инвентарём, как скакалка. О преимуществах упражнений со скакалкой рассказала читателям Pravda.Ru эксперт Алина Васильева.
Купить скакалку очень просто, стоит она недорого, кроме того, места для занятий требуется совсем немного. Для начинающих идеально подойдет скакалка размером немного длиннее, чем нужно. Как измерять: встать на середину скакалки обеими ногами; концы ручек скакалки, которые в этом положении являются "нижними", должны быть на уровне подмышек.
Заниматься хорошо как на свежем воздухе, так и дома. Начинать можно с простых прыжков вперед на двух ногах, держа локти как можно ближе к телу, а спину прямо, и постепенно, если появится желание — учиться чему-то новому: двойные прыжки, бег на месте, прыжки с поднятием колен, прыжки назад и многое другое.
Подобные тренировки не потребуют усилий в плане подготовки и окажут очень даже положительный эффект на организм.
Таким образом, без выполнения сложных упражнений с разнообразным инвентарем на часовых занятиях мы проводим довольно интенсивную тренировку для всех групп мышц, которая одновременно развивает основные двигательные качества и функции организма, улучшает осанку и чувство равновесия, а также координацию движений. Прыжки помогут вам поддерживать и укреплять собственное здоровье, а еще один плюс — это эмоциональность занятий. Тренировки помогут снять напряжение и поднять себе настроение, ведь физическая нагрузка способствует высвобождению эндорфинов в организме, а высокий уровень данного гормона обеспечивает нам ощущение благополучия и расслабленности.
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