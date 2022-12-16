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Ирина Гусакова

Эксперт: "Упражнения со скакалкой помогут улучшить форму бёдер"

Здоровье » Красота » Фитнес

Если хочется иметь здоровое и красивое тело, повысить свою выносливость и сжечь лишние калории, получать заряд бодрости время от времени, но совсем нет желания заморачиваться и ходить в тренажерный зал, посещать различные секции — можете попробовать познакомиться с таким простым и хорошо знакомым нам с детства спортивным инвентарём, как скакалка. О преимуществах упражнений со скакалкой рассказала читателям Pravda.Ru эксперт Алина Васильева.

Эксперт: "Упражнения со скакалкой помогут улучшить форму бёдер"

Упражнения со скакалкой: преимущества

Купить скакалку очень просто, стоит она недорого, кроме того, места для занятий требуется совсем немного. Для начинающих идеально подойдет скакалка размером немного длиннее, чем нужно. Как измерять: встать на середину скакалки обеими ногами; концы ручек скакалки, которые в этом положении являются "нижними", должны быть на уровне подмышек.

Заниматься хорошо как на свежем воздухе, так и дома. Начинать можно с простых прыжков вперед на двух ногах, держа локти как можно ближе к телу, а спину прямо, и постепенно, если появится желание — учиться чему-то новому: двойные прыжки, бег на месте, прыжки с поднятием колен, прыжки назад и многое другое.

Подобные тренировки не потребуют усилий в плане подготовки и окажут очень даже положительный эффект на организм.

Преимущества

  • Это серьезная физическая нагрузка, которая может заменить длительные занятия. Кеннет Купер, являющийся специалистом в области физиологии и разработчиком множества программ для физической активности, утверждает, что прыжки со скакалкой на протяжении 10 минут могут заменить трехкилометровую прогулку на велосипеде.
  • Прыжки укрепляют сердечно-сосудистую систему, они входят в упражнения для улучшения обмена веществ.
  • Здоровые лёгкие. Интенсивные прыжки помогают лёгким очиститься от токсинов.
  • Тренировка для мышц. Хотя многим скакалка кажется слишком простым тренажером, но на самом деле с её помощью можно улучшить форму бёдер и икр, улучшить тонус всего организма, сформировать правильную и красивую осанку, плавность и координацию движений, гибкость.
  • Снижение веса. Прыжки со скакалкой в первую очередь влияют на жировые отложения в области бёдер. Всего лишь за 15 минут интенсивных прыжков можно избавиться от 200 ккал. Из этого расчёта можно сказать, что для поддержания хорошей физической формы необходимо заниматься хотя бы около 15-20 минут каждый день. А если вы хотите уменьшить объем талии и бёдер, то прыгать придётся немного дольше.
  • Прыжки со скакалкой полезны для профилактики многих болезней, причиной которых является долгое стояние на ногах, к примеру, варикозное расширение вен. Опыт показал, что скакалка помогает не допустить развития варикоза.

Таким образом, без выполнения сложных упражнений с разнообразным инвентарем на часовых занятиях мы проводим довольно интенсивную тренировку для всех групп мышц, которая одновременно развивает основные двигательные качества и функции организма, улучшает осанку и чувство равновесия, а также координацию движений. Прыжки помогут вам поддерживать и укреплять собственное здоровье, а еще один плюс — это эмоциональность занятий. Тренировки помогут снять напряжение и поднять себе настроение, ведь физическая нагрузка способствует высвобождению эндорфинов в организме, а высокий уровень данного гормона обеспечивает нам ощущение благополучия и расслабленности.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Юдин Роман
Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.
Куратор Чуйко Григорий
Осуществляет лечение проктологических заболеваний и патологий, проводит эндоскопические обследования и манипуляции, склерозирование вен и звездочек, флебэктомии, эндоскопические диссекции перфорантных вен. Регулярно публикуется в научных изданиях.
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