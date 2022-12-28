Психотерапевт: обрести ощущение праздника на Новый год поможет общение с близкими

Человек может окружить себя символами, которые способны вызвать необходимые ассоциации, или устроить прогулку с семьей по новогодним местам, чтобы получить ощущение праздника. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Специалист заметил, что на восприятие человека может повлиять общение с близкими людьми. А наибольший эффект способен придать разговор с теми, кто любит праздновать Новый год, с нетерпением его ждёт, украшает дом каждый праздник и продумывает тщательно праздничное меню.

Всегда ждут Нового года с трепетом дети, которые радуются подаркам и простым зимним развлечениям, добавил доктор.

Но этот праздник зачастую не вызывает у взрослых светлых чувств и воспринимается довольно буднично, заключил врач.

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