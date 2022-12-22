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Семейный психолог: если человек остался дома на Новый год, ему стоит найти занятие по душе

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Если человек остался дома на новогодние праздники, то он может найти себе какое-то занятие по душе, чтобы не скучать. Об этом рассказала в беседе с Pravda.Ru семейный системный психолог Алёна Леонова.

Эксперт советует составить список фильмов, которые можно посмотреть всей семьей, проводить время на свежем воздухе (на катке, на горке или лыжне), посетить какой-нибудь интересный мастер-класс или устроить такое мероприятие дома.

По словам собеседника издания, также можно поиграть в настольные игры или написать и нарисовать вместе с детьми открытки родственникам, живущим отдельно, устроить костюмированную фотосессию, собрать семейную "капсулу времени" 2023.

"Фантазируйте и веселитесь, больше и чаще обнимайтесь, говорите друг другу тёплые слова. Не меняйте режим слишком сильно — сложно будет вернуться к обычному распорядку. Не переедайте", — добавила специалист.

Она напомнила, что новогоднее настроение нам в детстве создавали родители, и посоветовала сделать это для кого-то другого. Это должно помочь, заключила Леонова.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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