Офтальмолог Шкатова: бенгальские огни могут привести к потере зрения

Использование бенгальских огней в новогоднюю ночь может обернуться потерей зрения. Об этом сообщила врач-офтальмолог Алёна Шкатова.

В интервью "Лайфу" она отметила, что бенгальские огни лучше не зажигать людям с высокой чувствительностью глаз и склонностью к аллергическим реакциям.

Как пояснила эксперт, искры способны привести к ожогу роговицы или конъюнктивиту. Кроме того, Шкатова подчеркнула: температура горения бенгальских огней превышает 1400 градусов.

"Повреждения и ожоги глаз могут закончиться потерей зрения", — указала врач.

По её словам, бенгальские огни недопустимо зажигать в тесной комнате. Их следует держать в вытянутой руке на расстоянии минимум 30 сантиментов от гостей, питомцев и легковоспламеняющихся предметов, заключила специалист.

Ранее доктор химических наук Дмитрий Мустафин заявил, что токсичные вещества, содержащиеся в бенгальских огнях, могут спровоцировать возникновение онкологических заболеваний.

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