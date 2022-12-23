Мясников: при высокой температуре мыться можно и нужно

Телеведущий и врач Александр Мясников развеял один из популярных мифов насчёт запретов для больных с высокой температурой.

По словам Мясникова, утверждение о том, что с температурой нельзя мыться, является мифом, который вредит больному и усугубляет его состояние.

Пот, обильно выделяющийся при жаре, нужно смывать, уверен врач.

"В мое время нам просто реально запрещали мыться. Он (пациент — Прим. ред.) не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему еще хуже делаете. Если он может стоять, ему нужно пойти в душ, если нет — его нужно хорошенько обмыть", — заявил Мясников на телеканале "Россия 1".

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