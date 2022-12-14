Доктор Мясников: с головной болью можно бороться с помощью антидепрессантов

Небольшие дозы антидепрессантов позволяют эффективно бороться с головными болями. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире канала "Россия 1" он отметил, что россияне нередко пытаются улучшить своё состояние благодаря обезболивающим средствам. По его словам, некоторые пациенты принимают такие препараты свыше 15 раз в месяц.

"Упорные головные боли лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов", — уточнил врач.

При этом доктор порекомендовал обратиться к специалисту, который пропишет точную дозировку и выдаст рецепт на необходимые лекарства.

Ранее Мясников объяснил, что нужно делать для профилактики тромбоза. Как подчеркнул эксперт, россиянам следует придерживаться правил здорового образа жизни и употреблять рыбий жир (Омега-3), богатый полинасыщенными жирными кислотами. Это единственная "субстанция", активно влияющая на свёртываемость крови, уточнил телеведущий.

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