Небольшие дозы антидепрессантов позволяют эффективно бороться с головными болями. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
В эфире канала "Россия 1" он отметил, что россияне нередко пытаются улучшить своё состояние благодаря обезболивающим средствам. По его словам, некоторые пациенты принимают такие препараты свыше 15 раз в месяц.
"Упорные головные боли лечат как раз небольшими дозами антидепрессантов", — уточнил врач.
При этом доктор порекомендовал обратиться к специалисту, который пропишет точную дозировку и выдаст рецепт на необходимые лекарства.
Ранее Мясников объяснил, что нужно делать для профилактики тромбоза. Как подчеркнул эксперт, россиянам следует придерживаться правил здорового образа жизни и употреблять рыбий жир (Омега-3), богатый полинасыщенными жирными кислотами. Это единственная "субстанция", активно влияющая на свёртываемость крови, уточнил телеведущий.
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