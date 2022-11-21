Для профилактики тромбоза необходимо придерживаться правил здорового образа жизни, а также принимать рыбий жир. Об этом заявил врач Александр Мясников.
В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что рыбий жир (Омега-3) богат полинасыщенными жирными кислотами.
"Это единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свёртываемость крови", — сказал доктор.
Как пояснил врач, Омега-3 создаёт препятствия для возникновения тромбозов. Он также добавил, что данное средство достаточно безопасно. При этом Мясников призвал не использовать антикоагулянты в профилактических целях без назначения специалиста. По его словам, они способны вызвать кровотечение.
Кроме того, доктор подчеркнул: с помощью рыбьего жира можно улучшить свою память и активизировать когнитивные процессы.
Ранее врач Иоаннис Лиакас сообщил, что употребление энергетических напитков нередко провоцирует образование опасных тромбов.
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