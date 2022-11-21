Врач Мясников: для профилактики тромбоза нужно принимать рыбий жир

Для профилактики тромбоза необходимо придерживаться правил здорового образа жизни, а также принимать рыбий жир. Об этом заявил врач Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия 1" он отметил, что рыбий жир (Омега-3) богат полинасыщенными жирными кислотами.

"Это единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свёртываемость крови", — сказал доктор.

Как пояснил врач, Омега-3 создаёт препятствия для возникновения тромбозов. Он также добавил, что данное средство достаточно безопасно. При этом Мясников призвал не использовать антикоагулянты в профилактических целях без назначения специалиста. По его словам, они способны вызвать кровотечение.

Кроме того, доктор подчеркнул: с помощью рыбьего жира можно улучшить свою память и активизировать когнитивные процессы.

Ранее врач Иоаннис Лиакас сообщил, что употребление энергетических напитков нередко провоцирует образование опасных тромбов.