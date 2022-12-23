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Семейный доктор не рекомендовала принимать "Терафлю" и его аналоги: против вирусов нет лекарств

Здоровье

Почему в США признали неэффективным препарат "Терафлю", и что теперь будет с его российскими аналогами, рассказала Pravda.Ru терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

Семейный доктор не рекомендовала принимать "Терафлю" и его аналоги: против вирусов нет лекарств

По её словам, история связана с фенилэфрином, который разрешён для применения в клинической практике уже почти 90 лет. Он относится к группе сосудосуживающих.

"Все комбинированные чудесные средства от простуды и от гриппа, как их позиционируют, содержат в своём составе парацетамол, вот этот фенилэфрин, ещё некоторые, фенирамин содержат и какие-то другие добавки. Этот препарат комплексный за счёт данного действующего вещества должен уменьшить симптомы простуды", — пояснила врач.

Симптомы простуды — это когда всё тело болит, заложен нос, кашель и чиханье. И те, кто принимает эти симптоматические средства, в какой-то степени облегчают своё состояние, добавила собеседник издания.

Что именно не понравилось исследователям в данном случае, сказать невозможно. Может быть, инфекция была агрессивная. Или это не просто банальные риновирусы, а это был какой-нибудь вирус гриппа. Поэтому всё индивидуально, заметила она.

По словам специалиста, действует средство или нет, зависит от конкретного человека, от вируса, который попал в его организм, от количества частиц и от дозы активных ингредиентов, входящих в комбинированный лекарственный препарат.

Терапевт не рекомендовала никому применять какие-то аналоги вместо "Терафлю".

"Против вирусов нет лекарств, и мы лечим по симптомам. Снижать температуру и давать человеку парацетамол, если у него нет вообще температуры или температура 37,2, нет никакой необходимости", — заключила Романенко.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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