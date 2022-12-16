NYT: COVID-19 может передаваться после смерти, как в фильмах "про зомби"

Коронавирус способен жить в теле и распространяться даже после смерти носителя, заявили американские аналитики.

По их мнению, такое положение дел очень похоже на фильмы ужасов про зомби.

"Как в фильме ужасов про зомби, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться далее", — заявили аналитики New York Times.

При этом больше всего опасности подвержены те, кто контактирует с телом после смерти заболевшего. По мнению аналитиков, останки скончавшихся пациентов от коронавируса отдают родственникам, которые, в свою очередь, не соблюдают защитные меры.

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