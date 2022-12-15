Врач Кондрахин призвал ввести из-за гриппа масочный режим в России

Врач Андрей Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал решение российских властей ввести в больницах бесплатное тестирование на грипп.

"После COVID-19 мы отвыкли от других вирусов. Сейчас грипп вышел на первый план. У людей нет антител, потому что в основном россияне прививались от коронавируса", — отметил эксперт.

Вместе с этим он подчеркнул, что при высокой температуре необходимо вызывать врача. Также специалист выступил за введение масочного режима в России.

"Грипп опасен. Нужен постельный режим. В противном случае могут возникнуть заболевания сердца и пневмония. Грипп нельзя назвать простой болезнью", — заключил собеседник издания.

Ранее на официальном сайте правительства РФ сообщили, что россияне с полисом обязательного медицинского страхования смогу бесплатно проходить тестирование на грипп. Власти объяснили эту меру ростом случаев заболеваемости.

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