В российских больницах начнут бесплатно тестировать на грипп

Российское правительство утвердило постановление о бесплатном тестировании на грипп при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

"Постановление о порядке проведения таких исследований подписал премьер РФ Михаил Мишустин", — отметили на официальном сайте кабинета министров.

Как объяснили власти, эта мера нужна из-за роста заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков в разговоре с Pravda.Ru заявил, что при свином гриппе болезнь протекает более серьёзно.

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