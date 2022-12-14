Профессор Чумаков: при свином гриппе болезнь протекает более серьёзно

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru рассказал, как понять, что человек заразился свиным гриппом H1N1.

"При этом штамме болезнь протекает более серьёзно. Речь идёт о гриппе группы А", — отметил эксперт.

По его словам, медики не определяют разницу между коронавирусом и свиным гриппом. Как объяснил специалист, лечение в обоих случаях одинаковое.

"Нужно опасаться заражения. Если человек относится к группе риска, то есть ему больше 60 лет или есть хронические заболевания, стоит носить маски, избегать людных мест. Постоянное мытьё рук снижает вероятность заразиться гриппом в два раза", — заключил собеседник издания.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп вернулся в Россию спустя шесть лет. Он является главенствующим, подчеркнула глава ведомства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.