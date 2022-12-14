Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru рассказал, как понять, что человек заразился свиным гриппом H1N1.
"При этом штамме болезнь протекает более серьёзно. Речь идёт о гриппе группы А", — отметил эксперт.
По его словам, медики не определяют разницу между коронавирусом и свиным гриппом. Как объяснил специалист, лечение в обоих случаях одинаковое.
"Нужно опасаться заражения. Если человек относится к группе риска, то есть ему больше 60 лет или есть хронические заболевания, стоит носить маски, избегать людных мест. Постоянное мытьё рук снижает вероятность заразиться гриппом в два раза", — заключил собеседник издания.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что свиной грипп вернулся в Россию спустя шесть лет. Он является главенствующим, подчеркнула глава ведомства.
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