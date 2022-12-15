Нутрициолог: аппетит пропадает при стрессе и депрессии

Причины отсутствия аппетита могут быть самые разные: стресс, дефицит витаминов, интоксикация. По каким причинам не хочется есть, рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

еда и психика

Специалист объяснила в беседе с "СЭ", что при переживаниях мозг не сосредоточен на первичных потребностях, поэтому при стрессе и депрессии чувство голода притупляется. Недостаток полезных веществ также влияет на аппетит, речь идёт о витаминах группы А и В.

Работа с вредными веществами, алкоголь в больших дозах, болезнь пищеварительных органов могут приводить к интоксикации, при которой тоже отсутствует аппетит, добавила эксперт.

Нарушения эндокринной системы, токсикоз в первом триместре беременности и инфекции верхних дыхательных путей могут стать причиной плохого аппетита, заключила врач.

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