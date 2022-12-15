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Диетолог Соломатина: сладости нужно выбирать правильно и употреблять дозированно

Здоровье

О вреде сладостей для фигуры знает каждый, кто придерживается правильного питания и следит за здоровьем. Но навсегда отказываться от любимых продуктов необязательно. Какие сладости не станут причиной лишних килограммов, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина: сладости нужно выбирать правильно и употреблять дозированно

Сладкое не нанесёт вреда, если есть его в меру и выбирать с умом, отметила эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По её словам, сладости нужно употреблять дозированно и правильно выбирать десерты. Предпочтение лучше отдавать ягодам, фруктам и сухофруктам.

Отказываться от чёрного шоколада тоже не стоит, поскольку он очень полезен для сердца и сосудов в правильной дозировке. Но его нужно рассасывать в небольшом количестве, пояснила доктор.

Зефир или пастилу собеседник издания посоветовала выбирать без сахара и сахарозаменителей.

Сделать полезные сладости можно и самостоятельно, добавив пектин, агар-агар или желатин, заключила диетолог.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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