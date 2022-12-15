Врач Писарева: запивать красную икру шампанским опасно для здоровья

Сочетание красной икры и шампанского способно нанести серьёзный вред здоровью человека. Об этом сообщила нутрициолог Ирина Писарева.

В интервью изданию "Лайф" она отметила, что икру и спиртные напитки нельзя употреблять в больших количествах, особенно после длительного голодания. Как пояснила эксперт, консерванты, содержащиеся в икре для увеличения срока годности, негативно влияют на организм. Писарева порекомендовала включать в ежедневный рацион не больше трёх чайных ложек продукта.

Кроме того, она добавила, что шампанское — напиток, который приводит к быстрому опьянению. Люди, употребляющие его на голодный желудок, ухудшают состояние поджелудочной железы и кишечника, уточнила врач.

При этом Писарева подчеркнула: калорийная и солёная икра в сочетании с шампанским провоцирует нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что икра противопоказана пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за высокого содержания холестерина и соли.

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