Диетолог: красная и чёрная икра противопоказана людям с заболеваниями сердца

В красной и чёрной икре, кроме витаминов, присутствует немало холестерина и соли. И при злоупотреблении этим продуктом самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией может ухудшиться. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, данные компоненты особенно вредны для таких людей. Поэтому не стоит нести икру родственникам, которые находятся в кардиологическом отделении, добавила она.

В красной и чёрной икре очень много соли — почти 10 граммов на 100 граммов продукта, в то время как допустимая норма потребления соли в сутки не должна превышать 4,5 грамма, заметила диетолог.

Негативное влияние соль оказывает на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, суставы, может привести к гипертонии и снижению иммунитета, заключила Соломатина.

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