Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Диетолог: красная и чёрная икра противопоказана людям с заболеваниями сердца
Приходько: ВС РФ взяли под контроль Курдюмовку
Спикер Совфеда Матвиенко пожелала Кудрину удачи на новой работе в "Яндексе"
Леонков: на Украину поставили РСЗО LRU из Франции, так как ВСУ истратили HIMARS
Гемпель: план Киева по захвату Крыма — фонтан безумных и больных фантазий
Еврокомиссия: потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тысяч военных
Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки
Начало деменции научились определять по состоянию ногтей
СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области

Диетолог Бол: избавиться от пухлых щёк можно, сократив количество соли

Здоровье

Объём лица можно уменьшить, сократив потребление натрия. Об этом рассказал диетолог Майкл Бол в беседе с изданием Eat This, Not That. Он назвал также несколько простых способов избавиться от пухлых щёк.

Диетолог Бол: избавиться от пухлых щёк можно, сократив количество соли

Похудеть локально человек не может, так как вес уходит равномерно по всему телу, пояснил эксперт.

Он добавил, что есть люди, у которых жировые отложения локализуются в определённых местах, например, в области лица.

Специалист рекомендовал, чтобы получить более чёткий его контур, в первую очередь сократить количество соли в рационе, поскольку содержащийся в ней натрий удерживает воду.

Собеседник издания также посоветовал употреблять для эффективного похудения низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки: морковь, салат, сельдерей, арбузы, огурцы, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Кроме того, важно следить за соблюдением дефицита калорий и стараться есть как можно больше растительной пищи, заключил диетолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой

Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.

Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля" Ольга Лебедева Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки
Начало деменции научились определять по состоянию ногтей
Подвиг, совершенный до Чкалова
СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области
Гагин: ВСУ заваливают телами позиции российских войск
Народная милиция: ВСУ потеряли до 50 человек и три бронетранспортёра в ЛНР
Симоньян: Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы её подсократить
Психиатр Вилков: на первой стадии деменции человек забывает очевидные вещи
Институт изучения войны ISW из США подтвердил продвижение ВС РФ в Бахмуте
Представитель ВС ВСУ Игнат заявил, что у войск ВС РФ осталось немного ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников