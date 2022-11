Диетолог Бол: избавиться от пухлых щёк можно, сократив количество соли

Объём лица можно уменьшить, сократив потребление натрия. Об этом рассказал диетолог Майкл Бол в беседе с изданием Eat This, Not That. Он назвал также несколько простых способов избавиться от пухлых щёк.

Похудеть локально человек не может, так как вес уходит равномерно по всему телу, пояснил эксперт.

Он добавил, что есть люди, у которых жировые отложения локализуются в определённых местах, например, в области лица.

Специалист рекомендовал, чтобы получить более чёткий его контур, в первую очередь сократить количество соли в рационе, поскольку содержащийся в ней натрий удерживает воду.

Собеседник издания также посоветовал употреблять для эффективного похудения низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки: морковь, салат, сельдерей, арбузы, огурцы, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Кроме того, важно следить за соблюдением дефицита калорий и стараться есть как можно больше растительной пищи, заключил диетолог.

