Подготовить организм к холодной погоде поможет холодотерапия: нужно принимать контрастный душ, а также пить чай с имбирём. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Александрова.
Такая медицинская процедура как криотерапия поможет адаптироваться к холодной погоде, пояснила специалист в беседе с "Вечерней Москвой".
Она заметила, что этот метод не новый, а суть его заключается в том, что врач воздействует низкими температурами на локальные зоны человеческого организма с помощью специальных устройств.
Сосуды при поступлении холода начинают сужаться, что приводит к оттоку крови, а потом они расширяются и кровь вновь интенсивно начинает приливать, объяснила доктор.
Также эффективным способом легче переносить морозы является моржевание. Собеседник издания порекомендовала время от времени принимать контрастный душ, но делать это не резко, а постепенно, чтобы не замерзнуть.
Позволят согреть организм и легче перенести стресс при выходе на улицу в холодную погоду и чёрный чай с имбирём, а также с добавками нескольких звездочек бадьяна, добавила врач.
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