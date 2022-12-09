Диетолог раскрыла необычные свойства сала: незаслуженно забытый продукт

Сало это не только полезный, но и необходимый продукт для здоровья человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист назвала сало незаслуженно забытым продуктом в России, особенно у людей, увлекающихся здоровым образом жизни.

Эксперт объяснила, что в нём содержатся селен и витамин D, которые нужны для поддержания состояния нервной, иммунной и сердечно-сосудистой систем.

В сале также содержится арахидоновая кислота, которая понижает уровень воспаления, увеличивающего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и образования холестериновых бляшек, добавила доктор.

Но употреблять этот продукт в пищу можно в ограниченном количестве (не более 30 граммов в день), а некоторым сало и вовсе противопоказано, предупредила диетолог.

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