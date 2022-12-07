Кардиолог: трудоголики и курильщики должны регулярно измерять давление

Регулярно измерять давление должны те, кто работает по ночам, а также курильщики и трудоголики, которые не соблюдают режим труда и отдыха. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт Елена Быстрова.

Доктор в беседе с Life.ru отметила, что следить за давлением также нужно и молодым людям, поскольку при своевременном выявлении артериальной гипертензии и подборе терапии её можно сдерживать.

Артериальное давление может повышаться ввиду патологии сосудов почек. Молодые пациенты входят в группу риска артериальной гипертонии также ввиду психосоматических факторов, добавила кардиолог.

По словам Быстровой, механический тонометр даёт более точные измерения, а электронным давление надо измерять три раза подряд и записывать среднее значение.

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