Кардиолог Кореневич раскрыла простой способ "чистки" сосудов: ночной сон

Полноценный ночной отдых очень важен в плане здоровья сосудов. Люди, которые пренебрегают сном, рискуют получить забитые холестерином сосуды. Об этом рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич на своём You-Tube-канале.

Дело в том, что во время сна почки, печень, кишечник — органы выделения — выводят все ненужные вещества из организма. Если человек не даёт достаточно времени, чтобы они поработали, то эти вещества остаются в организме и "засоряют" сосуды, объяснила доктор.

Специалист подчеркнула, что здесь не нужно ничего делать, а наоборот — надо ничего не делать. И при этом идёт "чистка" сосудов.

Проблема в том, что современный человек не может полноценно отдыхать и расслабляться, а это, как ни странно, действительно необходимо сердцу и сосудам, добавила врач.

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