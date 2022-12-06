Диетолог: привычка доедать до конца может привести к ожирению

Во время приёма пищи нужно обращать внимание на чувство насыщения и вовремя останавливаться, чтобы не возникло проблем с лишним весом. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с Life.ru.

Если постоянно съедать порцию до конца, не придавая значению чувству насыщения, то такая привычка может привести к ожирению, заметила доктор.

По её словам, такая нездоровая привычка могла возникнуть в детском возрасте, когда родители заставляли доедать всё на тарелке

Правильно питаться нужно, ориентируясь на чувство голода по пятибалльной шкале. Причём, значение "сыт" будет на трёх-четырёх баллах, а на пяти человек уже переел, заключила специалист.

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