Доктор Мясников: устрицы на завтрак предохраняют от слабоумия

Употребление устриц на завтрак способствует профилактике ухудшения мозговой деятельности и снижения когнитивных способностей. Об этом рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что сам ест этот продукт по утрам.

"Такой завтрак предохраняет от слабоумия и улучшает работу мозга настолько, что его рекомендуют врачи", — заявил специалист.

Ранее руководитель Школы активного долголетия Алексей Маматов назвал пять продуктов, засоряющих сосуды и провоцирующих инфаркт и инсульт.

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