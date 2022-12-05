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Доктор Мясников: устрицы на завтрак предохраняют от слабоумия

Здоровье

Употребление устриц на завтрак способствует профилактике ухудшения мозговой деятельности и снижения когнитивных способностей. Об этом рассказал врач и ведущий программы "О самом главном" Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что сам ест этот продукт по утрам.

"Такой завтрак предохраняет от слабоумия и улучшает работу мозга настолько, что его рекомендуют врачи", — заявил специалист.

Ранее руководитель Школы активного долголетия Алексей Маматов назвал пять продуктов, засоряющих сосуды и провоцирующих инфаркт и инсульт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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