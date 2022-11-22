Врач Кондрахин: при сидячем образе жизни все органы "закисляются"

Одним из факторов развития гипертонической болезни, сахарного диабета и ожирения является недостаток физической активности. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам доктора, организм человека природой задуман так, что нормально функционировать он может только при постоянном движении.

Вся система метаболизма, появления энергии, тепла заточена на то, чтобы двигаться, а всё, что человек ест, утилизируется мышцами, объяснил врач в интервью "Вечерней Москве".

Также человеческий организм гораздо легче переносит стресс, когда находится в движении, отметил собеседник издания.

А при сидячем образе жизни нарушается кровообращение, органы работают в состоянии полного "закисления", не происходит обмена крови, заключил специалист.