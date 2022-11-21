Врач Титаренко: появление одышки без причины — повод для обращения к доктору

Одышка провоцирует в организме массу неприятных ощущений, таких, как стеснение в груди, затруднённое дыхание, чувство тревоги и страха. О том, стоит ли опасаться появления одышки, рассказала врач-педиатр Елена Титаренко в интервью "СЭ".

По словам специалиста, одышка может быть результатом физической нагрузки или возникнуть в состоянии покоя. Но если она появляется внезапно без какой-либо причины, то стоит начать волноваться и обратиться к врачу.

Доктор заметила, что спровоцировать это явление могут и внешние условия, например, высокая температура воздуха, а также респираторные и другие заболевания.