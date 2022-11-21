Эндокринолог Ирышкин: не стоит пить алкоголь на голодный желудок

При употреблении алкоголя стоит соблюдать ряд правил, которые позволят уменьшить вред здоровью. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин в интервью "СЭ".

Так, нужно запомнить, что пить на голодный желудок или закусывать жирной пищей не следует, заметил эксперт. Без еды этанол оказывает более сильное разрушающее воздействие на слизистую, а также усваивается гораздо быстрее.

Серьёзную нагрузку на организм даёт жирная пряная пища вместе с алкоголем. Это сочетание может привести к обострению хронических заболеваний. Лучше заказать большую тарелку овощей, объяснил доктор.

Также он посоветовал после "возлияний" провести "курс реабилитации", то есть дать организму время отдохнуть и восстановиться физически, чтобы компенсировать нанесённый здоровью ущерб.