При употреблении алкоголя стоит соблюдать ряд правил, которые позволят уменьшить вред здоровью. Об этом рассказал врач-эндокринолог, диетолог Олег Ирышкин в интервью "СЭ".
Так, нужно запомнить, что пить на голодный желудок или закусывать жирной пищей не следует, заметил эксперт. Без еды этанол оказывает более сильное разрушающее воздействие на слизистую, а также усваивается гораздо быстрее.
Серьёзную нагрузку на организм даёт жирная пряная пища вместе с алкоголем. Это сочетание может привести к обострению хронических заболеваний. Лучше заказать большую тарелку овощей, объяснил доктор.
Также он посоветовал после "возлияний" провести "курс реабилитации", то есть дать организму время отдохнуть и восстановиться физически, чтобы компенсировать нанесённый здоровью ущерб.
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