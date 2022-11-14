Проблемы с сердцем могут возникнуть из-за неправильной чистки зубов, подавленных эмоций или переноса простуды на ногах, заявила врач-кардиолог Ольга Савонина.
Как сообщает Москва 24, болезнетворные бактерии, которые появляются в результате нарушения защиты зубов, нередко приводят к инфекционному эндокардиту. Специалист отметила, что при таком состоянии воспаляется внутренняя оболочка сердца. Она порекомендовала россиянам чистить зубы снизу вверх вращающими движениями, а также пользоваться ирригатором и зубной нитью.
Кроме того, Савонина подчеркнула: проблемы с сердцем иногда возникают на фоне подавления эмоций.
"Это ведёт не только к инфаркту, инсульту, но в первую очередь к развитию гипертонии", — сказала кардиолог.
По словам врача, люди, привыкшие переносить простудные заболевания без надлежащего лечения, могут нанести вред своему сердцу. Размножение вирусов в кровотоке в некоторых случаях приводит к миокардиту, пояснила специалист.
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