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Врач Савонина: неправильная чистка зубов может привести к проблемам с сердцем

Здоровье

Проблемы с сердцем могут возникнуть из-за неправильной чистки зубов, подавленных эмоций или переноса простуды на ногах, заявила врач-кардиолог Ольга Савонина.

Врач Савонина: неправильная чистка зубов может привести к проблемам с сердцем

Как сообщает Москва 24, болезнетворные бактерии, которые появляются в результате нарушения защиты зубов, нередко приводят к инфекционному эндокардиту. Специалист отметила, что при таком состоянии воспаляется внутренняя оболочка сердца. Она порекомендовала россиянам чистить зубы снизу вверх вращающими движениями, а также пользоваться ирригатором и зубной нитью.

Кроме того, Савонина подчеркнула: проблемы с сердцем иногда возникают на фоне подавления эмоций.

"Это ведёт не только к инфаркту, инсульту, но в первую очередь к развитию гипертонии", — сказала кардиолог.

По словам врача, люди, привыкшие переносить простудные заболевания без надлежащего лечения, могут нанести вред своему сердцу. Размножение вирусов в кровотоке в некоторых случаях приводит к миокардиту, пояснила специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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