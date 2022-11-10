Серебрянский: головокружение и обморок могут быть симптомами сердечного приступа

Появление болей в области сердца, сопровождаемых головокружением и предобморочным состоянием, может указывать на развитие сердечного приступа, заявил заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Как сообщает Москва 24, при сердечном приступе пациенты чаще всего страдают от сжимающих и колющих болей в области грудины. По словам кардиолога, некоторые люди также жалуются на повышенное артериальное давление и обмороки.

"Если эти боли застали человека за ходьбой, это может быть головокружение и падение", — уточнил Серебрянский.

Он добавил, что такие симптомы должны стать причиной срочного обращения к медикам. Врач порекомендовал пациентам сразу же вызывать скорую помощь к себе домой. Как пояснил специалист, болевые ощущения, которые возникают во время сердечного приступа, нередко уносят жизни, поэтому затягивать с лечением не стоит.