Появление болей в области сердца, сопровождаемых головокружением и предобморочным состоянием, может указывать на развитие сердечного приступа, заявил заслуженный врач России Юрий Серебрянский.
Как сообщает Москва 24, при сердечном приступе пациенты чаще всего страдают от сжимающих и колющих болей в области грудины. По словам кардиолога, некоторые люди также жалуются на повышенное артериальное давление и обмороки.
"Если эти боли застали человека за ходьбой, это может быть головокружение и падение", — уточнил Серебрянский.
Он добавил, что такие симптомы должны стать причиной срочного обращения к медикам. Врач порекомендовал пациентам сразу же вызывать скорую помощь к себе домой. Как пояснил специалист, болевые ощущения, которые возникают во время сердечного приступа, нередко уносят жизни, поэтому затягивать с лечением не стоит.
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