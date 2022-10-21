Кардиолог Кондрахин: инфаркт может маскироваться под боль в пояснице или руке

Сердечный приступ не всегда можно распознать по боли в грудной клетке, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Инфаркт может скрываться за болью в животе, пояснице или руке.

По словам специалиста, важно обращать внимание на все неприятные ощущения в районе грудной клетки.

"Любая боль в грудной клетке расценивается как потенциально опасная. И нужно обязательно вызвать врача", — заявил он он в интервью изданию URA.RU.

Медик уверен, что лучше оказаться в скорой с невралгией, чем лишить себя экстренной помощи при инфаркте.

Даже если болевой синдром со временем утих, отметил Кондрахин, стоит обратиться в больницу и сделать электрокардиограмму, чтобы избежать последствий.