Сердечный приступ не всегда можно распознать по боли в грудной клетке, рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Инфаркт может скрываться за болью в животе, пояснице или руке.
По словам специалиста, важно обращать внимание на все неприятные ощущения в районе грудной клетки.
"Любая боль в грудной клетке расценивается как потенциально опасная. И нужно обязательно вызвать врача", — заявил он он в интервью изданию URA.RU.
Медик уверен, что лучше оказаться в скорой с невралгией, чем лишить себя экстренной помощи при инфаркте.
Даже если болевой синдром со временем утих, отметил Кондрахин, стоит обратиться в больницу и сделать электрокардиограмму, чтобы избежать последствий.
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