Ежедневное употребление пива грозит серьёзными сердечными заболеваниями. Об этом рассказал врач-кардиолог Вадим Жук.
Эксперт напомнил, что привыкание к пиву происходит быстро, а когда человек начинает пить его каждый день, его сердечно-сосудистая система постепенно разрушается, даже если речь идёт о небольших, но регулярных дозах этого алкогольного напитка.
"В ситуации регулярного, даже в малых дозах, поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью", — рассказал Жук, которого цитирует "Доктор Питер".
Употребление пива нередко становится причиной гипертонии, а также проблем с эндокринной системой.
Любители этого алкогольного также часто сталкиваются с висцеральным ожирением, сахарным диабетом второго типа и заболеваниями печени, из которых самыми серьёзными являются алкогольный гепатит и цирроз.
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