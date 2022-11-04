Кардиолог: ежедневное употребление пива может стать причиной болезней сердца

Ежедневное употребление пива грозит серьёзными сердечными заболеваниями. Об этом рассказал врач-кардиолог Вадим Жук.

Эксперт напомнил, что привыкание к пиву происходит быстро, а когда человек начинает пить его каждый день, его сердечно-сосудистая система постепенно разрушается, даже если речь идёт о небольших, но регулярных дозах этого алкогольного напитка.

"В ситуации регулярного, даже в малых дозах, поступления алкоголя в организм страдает сердце. У любителей пива врачи диагностируют кардиомиопатии, что может привести к сердечной недостаточности. Также не редкость — аритмии. Дело может закончиться внезапной смертью", — рассказал Жук, которого цитирует "Доктор Питер".

Употребление пива нередко становится причиной гипертонии, а также проблем с эндокринной системой.

Любители этого алкогольного также часто сталкиваются с висцеральным ожирением, сахарным диабетом второго типа и заболеваниями печени, из которых самыми серьёзными являются алкогольный гепатит и цирроз.