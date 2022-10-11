Переработанное мясо, сладкие и солёные продукты ухудшают состояние волос. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В интервью Москве 24 он отметил, что вещества, содержащиеся в этих продуктах, приводят к нарушению питания тканей и последующим воспалительным процессам.
По его словам, людям, которых не устаивает качество их волос, следует ограничить употребление мёда и варенья.
"Сладости вредят не только волосам, но и вообще коже", — сказал диетолог.
Кроме того, врач призвал исключить из меню маргарин, солёную рыбу и мясные продукты, прошедшие глубокую переработку. Колбаса и сосиски негативно влияют на общее состояние волос, пояснил Гинзбург.
Как подчеркнул специалист, для здоровой кожи головы нужно регулярно употреблять следующие продукты:
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