Гинзбург: частое употребление сладких и солёных продуктов вредит здоровью волос

Переработанное мясо, сладкие и солёные продукты ухудшают состояние волос. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В интервью Москве 24 он отметил, что вещества, содержащиеся в этих продуктах, приводят к нарушению питания тканей и последующим воспалительным процессам.

По его словам, людям, которых не устаивает качество их волос, следует ограничить употребление мёда и варенья.

"Сладости вредят не только волосам, но и вообще коже", — сказал диетолог.

Кроме того, врач призвал исключить из меню маргарин, солёную рыбу и мясные продукты, прошедшие глубокую переработку. Колбаса и сосиски негативно влияют на общее состояние волос, пояснил Гинзбург.

Как подчеркнул специалист, для здоровой кожи головы нужно регулярно употреблять следующие продукты:

Морскую рыбу;

Ягоды;

Фрукты;

Разноцветные овощи;

Чеснок;

Имбирь;

Кефир.