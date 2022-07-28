Врач-дерматолог Егорова: ежедневное мытьё волос вредно для кожи головы

Каждый день мыть волосы очень вредно, так как защелачивается кожа головы, и повышается выработка кожного сала. Об этом заявила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в беседе с Pravda.Ru.

"Нужно себя приучить обходиться без мытья как можно дольше", — отметила она.

По словам Егоровой, оптимальная частота мытья головы — три раза в неделю. Однако всё зависит от кожи головы и структуры волоса. Дерматолог объяснила, что при жирной коже лунки фолликулов забиваются салом, которое можно удалить при помощи специального шампуня. Также она порекомендовала наносить бальзам только на кончики.

"Вода не должна быть горячей. Идеально делать уксусное ополаскивание для жирных волос", — заявила Егорова.

Если кожа сухая, то не стоит злоупотреблять с душем, достаточно двух раз в неделю. В таком случае, бальзам наносится всю длину волос, заявила косметолог.