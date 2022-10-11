В трёх областях Новосибирской области ввели карантин из-за вспышки трихинеллёза, передают местные СМИ.
Согласно информации, ограничения действуют в:
Заболевание передаётся человеку через мясо животного, сообщили в Министерстве природных ресурсов региона. При этом переносчиком заболевания считаются и дикие животные:
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.