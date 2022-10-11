Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мобилизованные из Алтайского края получат по сто тысяч рублей
В США призвали заморозить отношения с Саудовской Аравией из-за позиции по СВО
Экс-депутат ФРГ Гердт: теракт на Крымском мосту — спланированная провокация
Школьников Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о минировании
Экстрасенс Кажетта Ахметжанова об окончании СВО: затянется надолго
В Приморье домой вернули около 600 мобилизованных граждан
Рябков: Россия не угрожает никому ядерным оружием
Asharq Al-Awsat: США специально подстрекали Украину вступить в НАТО
Эрдоган: Турция увеличит мощность TANAP ради энергетической безопасности Европы

В Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллёза

Здоровье

В трёх областях Новосибирской области ввели карантин из-за вспышки трихинеллёза, передают местные СМИ. 

Согласно информации, ограничения действуют в: 

  • Барабинском районе, 
  • Коченёвском и Сузунском районах.

Заболевание передаётся человеку через мясо животного, сообщили в Министерстве природных ресурсов региона. При этом переносчиком заболевания считаются и дикие животные: 

  • лисы, 
  • кабаны, 
  • корсаки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте

Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.

Бартош заявил, что в ответ на удары по Украине Киев усилит действия на фронте
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Мир. Новости мира
Захарова: выступление Путина транслируют в прямом эфире все французские каналы
Военные новости
Квазигосударство Украина начало обратный отсчёт своего существования
Силовые структуры
Путин: нанесён удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины
Людмила Черткова "День сурка" для Украины: иначе нацистов не остановить Людмила Черткова Любовь Степушова Зеленский ошибся: Украина не станет "гарантом энергобезопасности Европы" Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Силовые структуры
Подразделения ВС РФ начали брать в окружение группировку ВСУ в Артёмовске
Силовые структуры
В Киеве, Львове и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Последние материалы
В Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллёза
В США призвали заморозить отношения с Саудовской Аравией из-за позиции по СВО
Экс-депутат ФРГ Гердт: теракт на Крымском мосту — спланированная провокация
Школьников Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения о минировании
Экстрасенс Кажетта Ахметжанова об окончании СВО: затянется надолго
В Приморье домой вернули около 600 мобилизованных граждан
Рябков: Россия не угрожает никому ядерным оружием
Asharq Al-Awsat: США специально подстрекали Украину вступить в НАТО
Эрдоган: Турция увеличит мощность TANAP ради энергетической безопасности Европы
Антонов: Вашингтон максимально приблизился к красной линии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников