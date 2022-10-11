В Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллёза

В трёх областях Новосибирской области ввели карантин из-за вспышки трихинеллёза, передают местные СМИ.

Согласно информации, ограничения действуют в:

Барабинском районе,

Коченёвском и Сузунском районах.

Заболевание передаётся человеку через мясо животного, сообщили в Министерстве природных ресурсов региона. При этом переносчиком заболевания считаются и дикие животные:

лисы,

кабаны,

корсаки.