Диетолог Анна Гончарова рассказала Pravda.Ru о самых популярных вредных блюдах в России.
"Есть два вредных блюда, которые устойчиво прижились в российской популяции и никак не могут быть нивелированы. Это гречка с кефиром и хлеб с молоком. Вот эти двойные сочетания приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, изменению кислотности желудка в сторону закисления, вызывают отёчность и дискомфорт. Поэтому эти сочетания являются самыми неблагоприятными по совместимости блюд и по взаимному усилению влияния на углеводный обмен", — заявила Гончарова.
Она объяснила, чем можно заменить гречку с кефиром и хлеб с молоком.
"Хлеб запивать чаем. Молоко и кефир употреблять как самостоятельные продукты, оставляя их на 2-3 часа по времени употребления от других приемов пищи. И крупы варить на воде с небольшим количеством сливочного или растительного масла", — отметила собеседница издания.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург посоветовал россиянам убрать из рациона колбасу, белый хлеб и сахар.
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