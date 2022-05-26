Согласно опросу Роскачества, в рационе почти 90 процентов россиян всегда присутствуют колбасы, крупы, молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйца, овощи, макароны, фрукты, рыба и растительное масло. О том, насколько такое питание полезно и что следовало бы исключить из списка, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.
Специалист в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что значимую роль играет не перечисленный ассортимент, а количество потребляемых продуктов.
По его мнению, в списке есть как полезные, так и вредные продукты. Однако важно учитывать, люди какого возраста так питаются. У пожилого человека, например, колбасные изделия на постоянной основе способны спровоцировать развитие атеросклероза и обострение хронических заболеваний. Не будет пользы от такого количества переработанного мяса и для молодого человека. Поэтому такую еду нужно убрать, считает эксперт.
Обратил внимание врач и на большое количество сахара в питании россиян. На него приходится почти четверть от суточной нормы калорий. А это недопустимо, так как дневная норма сахара не должна превышать четырёх чайных ложек.
Диетолог также заметил, что маслами растительного происхождения — соевым и подсолнечным россияне тоже злоупотребляют, зато практически не используют более полезное оливковое масло и едят мало фруктов и овощей.
Из рациона россиян стоило бы исключить пищу с высоким гликемическим индексом, колбасные изделия и белый хлеб, заключил Гинзбург.
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