Иммунолог Логина посоветовала спокойно относиться к резкой смене погоды

Иммунолог Надежда Логина в беседе с Pravda.Ru рассказала, как резкая смена погоды с летней на осеннюю сказывается на самочувствии и настроении.

Врач напомнила, что смена времён года — это естественный процесс, и люди должны быть к нему готовы.

"В природе всегда происходят некие перестройки, изменения и в организме человека — тоже. Это называется "иммунологической реактивностью организма", которая отвечает на изменение внешней среды. Это ожидаемый, естественный процесс. Поэтому он не является чем-то особенным и как-то вредит организму", — рассказала Логина.

Врач посоветовала с наступлением прохладных дней одеваться по погоде, потому что охлаждение может способствовать вирусным инфекциям.

Кроме того, в этот период важно пытаться сохранить некий режим отдыха, считает иммунолог, и не забывать, что начало осени — это традиционно сложный период в эпидемиологическом плане.

Однако переживать по поводу резкой смены погоды всё же не стоит, уверена эксперт. Относиться к наступлению осени, даже такому резкому, как в этом году, нужно спокойно.

"А так это обычная ситуация, ничем опасным организму она не угрожает. Это просто запланированное природой естественное явление. Поэтому это не требует никаких медицинских мероприятий. Это просто в этот период по возможности уменьшить какие-то эмоциональные нагрузки", — резюмировала врач.