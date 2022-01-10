Иммунолог объяснила, как избавиться от дискомфорта из-за смены погоды

Врач Ирина Ярцева сообщила, как человеку справиться с метеозависимостью. По данным специалиста, организм большого количества людей реагирует на погодные изменения, из-за чего может развиться плохое самочувствие и обострение хронических заболеваний.

По словам эксперта, зачастую гипертония возникает по причине курения. Как пояснила иммунолог, организм пытается восстановить повреждённые стенки сосудов и создаёт атеросклеротические бляшки.

"Со временем вся сердечно-сосудистая система становится менее подвижной, так как сами сосуды становятся ломкими, хрупкими и плотными. Поэтому в последствии они начинают с трудом адаптироваться под изменения атмосферного давления", — объяснила Ярцева.

По её словам, страдать во время резкой смены погоды могут люди из следующих групп:

пенсионеры;

молодёжь, которая не занимается физкультурой.

Также врач посоветовала не забывать о необходимых человеку лекарствах. Вместе с этим специалист подчеркнула, что лишний вес может стать причиной метеозависимости.

"Сердцу становиться тяжело прокачать кровь. Поэтому нужно стараться, чтобы масса тела была не высокая", — сказала эксперт в беседе с Народными новостями.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова поделилась в разговоре с Pravda.Ru прогнозом погоды на неделю. По информации специалиста, за эти дни жители данных регионов увидят и мороз, и оттепель.

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