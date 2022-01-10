Жителей Москвы предупредили о резких погодных изменениях на этой неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова в интервью Pravda.Ru рассказала о погоде на неделю. По информации специалиста, за это время жители региона увидят и мороз, и оттепель.

"В ночь на 11-е у нас временами будет снежок. Но уже ветер сменился на северо-восточное направление, к нам начал поступать более холодный воздух, поэтому предстоящая ночь в Москве будет уже морознее, чем накануне: в городе минус 10-12, по области до минус 15-ти градусов. Завтра снежок лишь местами и небольшой. Максимально — минус 7-9, по области — минус 5-10", — заявила метеоролог.

Также она сообщила, что 12 января погоду определит гребень антициклона. Осадков, вероятно, не будет, отметила специалист. Вместе с этим она рассказала о морозной ночи: в столице — минус 15-17, по области — до минус 20-ти. По данным эксперта, днём температура в Москве составит минус 10-12, в области — до минус 15-ти.

"В морозную ночь на 13-е число осадков не ожидается. Будет минус 17-19, по области — до минус 20-ти. Днём уже начнёт сказываться влияние очередного атлантического циклона. Временами понаблюдаем небольшой снежок. И температура за счёт вечерних часов повысится до минус 5-7 в Москве, по области — минус — 3-8", — сообщила Позднякова.

По её информации, 14 января специалисты ожидают облачную и тёплую погоду. Днём будет минус четыре в столице и плюс один в регионе, заявила метеоролог. Однако она предупредила о сильном ветре, который достигнет в порывах 12-14 метров в секунду. Из-за этого возможна метель, добавила эксперт.

"15-го числа атмосферное давление будет расти. Мы уже будем в холодной части, в холодном воздухе. Температура в течение суток составит минус 2-7. Сохранится довольно плотный ветер при небольшом снежке. Такая разнообразная погода на все вкусы — и мороз, и оттепель", — сказала специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в 2021 году в России зафиксировали 1155 опасных природных явлений. По данным специалистов, прошлый рекорд зарегистрировали в 2008 году.

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