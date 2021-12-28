Вильфанд: в России выросло число опасных природных явлений

Рекордное число опасных природных явлений было выявлено в России в этом году. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает РИА Новости, в 2021 году было зафиксировано 1155 опасных погодных явлений. Их количество превысило предыдущий рекорд 2008 года. Вильфанд добавил, что в 2020 году фиксировались 1000 опасных явлений.

20 декабря Вильванд рассказал, что на этой неделе в Россию придут сильные морозы — до -24 градусов. По его словам, таких холодов не было давно.

В конце ноября сообщалось об опасной погоде в регионах России.

А в августе Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах нашей страны возникнет аномальная жара. Специалист предупредил о зное в таких местах, как Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. По информации Гидрометцентра, в Башкортостане было 38-40 градусов выше нуля.

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