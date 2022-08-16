Вирусологи: биолаборатории США могут готовить очередной Covid

В министерстве обороны России заявили, а в "Lancet" подтвердили, что американцы причастны к созданию коронавируса.

Проект COVID-19 — вероятно, результат работы Агентства США по международному развитию (USAID, деятельность запрещена в РФ), .

Известно, что в рамках программы "Предикт" специалисты USAID с 2019 года изучали новые вирусы, работая с летучими мышами. В подрядчиках была компания "Метабиота", которая, в том числе, занималась военно-биологической деятельностью на Украине.

По мнению публициста Дмитрия Лысенкова, высказанного в интервью "Царьграду", в лабораториях вблизи российских границ создавались компоненты вирусного и бактериального оружия. Об этом заявил и ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала "Ланцет", профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Сенсация прозвучала весной — на конференции в Испании, когда аналитик заявил, что коронавирус был создан искусственно Агентством США по международному развитию USAID. Эта версия противоречила заявлению США о том, что вирус вырвался из китайской лаборатории в Ухане.

Впрочем, уже очевидно, что биологическое оружие становится опаснее ядерного. Если ракетам нужно время на старт (его заметят) и полёт, то лаборатории располагаются на границах с Россией. Которая хочет знать, что же в них "сварили".

Поэтому сотрудники украинской лаборатории сбежали, похватав всё, что смогли увезти. А казахстанские власти дали разрешения на инспектирование таких лабораторий… ноль раз.

Научный сотрудник Федерального центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что специалисты лабораторий вели сбор биологического материала. Интересы учёных касались вопросов устойчивости населения к тем или иным возбудителям.