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РФ доказывает создание США COVID-19, оспы обезьян и методов заражения раком

Мир

США могли создать COVID-19 и оспу обезьян. С таким заявлением выступил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, Агентство США по международному развитию (USAID) может быть причастно к появлению нового коронавируса.

РФ доказывает создание США COVID-19, оспы обезьян и методов заражения раком

"С 2009 года агентством финансировалась программа "Предикт", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Метабиота", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины", — отметил он.

По его словам, в 2019 году, до того, как появились первые заболевшие COVID-19, на базе института им. Хопкинса в США прошли учения "Ивент-201", в рамках которых были отработаны действия в условиях эпидемии неизвестного коронавируса, передавшегося, теоретически, от летучих мышей человеку через свиней.

"Точно такой сценарий развития COVID-19 и экстренное сворачивание в 2019 году программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к её возникновению", — говорится в сообщении.

Уточняется также, что согласно изъятым документам, с 2019 года USAID и компания "Лабиринт Украина", являющаяся подразделением компании "Лабиринт Глобал Хэлз" из США, участвуют в военно-биологической программе Америки.

"В рамках программы минобороны США одним из направлений исследований "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян."

В конце июля ВОЗ объявила о вспышке оспы обезьян, которая может стать причиной чрезвычайной ситуации международного значения. Сегодня количество заразившихся в 76 странах превысило 26 тысяч человек.

Америка могла создавать препараты, провоцирующие развитие хронических заболеваний и различных форм рака. По словам учёного-биоинженера, специалиста по биотехнологиям Александра Кудрявцева, теоретически создание препарата, провоцирующего рак, возможно.

"Ещё в 2010 году Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) выпустило доклад, где упоминаются технологии двойного назначения. Речь идет, в том числе, о манипуляциях при помощи так называемой РНК-интерференции", — сказал он в беседе с "КП".

Метод оказывает воздействие на выработку необходимых организму белков, что может стать причиной развития онкологических заболеваний, ослабления иммунитета или появления аутоиммунных заболеваний, объяснил Кудрявцев. Распространение заболевания может осуществляться посредством вирусных векторов, в частности, модифицированных разновидностей герпес-вирусов.

"Важный нюанс: миРНК достаточно нестабильные "субстанции", и время их воздействия на организм ограничено", — отметил ученый, уточнив, что биоагенты должны воздействовать на организм не единожды, а в течение определённого времени.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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