Власти Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина заявила, что в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 чиновники решили ввести масочный режим на территории республики. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Нужно соблюдать масочный режим в медицинских организациях и транспорте, плюс необходимо носить индивидуальные средства защиты в социальных учреждениях, общественных местах" — подчеркнула замглавы ведомства.

Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин сказал, что новый вариант COVID-19 "ниндзя" не несёт серьёзной опасности для людей, поскольку не пытается убить своего носителя.