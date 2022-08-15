Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина заявила, что в ходе заседания Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 чиновники решили ввести масочный режим на территории республики. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"Нужно соблюдать масочный режим в медицинских организациях и транспорте, плюс необходимо носить индивидуальные средства защиты в социальных учреждениях, общественных местах" — подчеркнула замглавы ведомства.
Ранее клинический фармаколог Андрей Кондрахин сказал, что новый вариант COVID-19 "ниндзя" не несёт серьёзной опасности для людей, поскольку не пытается убить своего носителя.
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